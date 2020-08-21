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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
.
Известиявчера в 14:07
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Газета.Ru

В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ru02:54
Московский Комсомолец

Глава ВОЗ мрачно предсказал: пандемия коронавируса продлится еще два года

Московский Комсомолец02:11
Известия

В ВОЗ назвали срок завершения пандемии COVID-19

Известиявчера в 14:07
Ёлдаш

В ВОЗ назвали примерные сроки завершения пандемии COVID-19

Ёлдашвчера в 15:14
Коммерсантъ

Глава ВОЗ надеется, что пандемию COVID-19 удастся победить за два года

Коммерсантъвчера в 14:50
РИА Новости

В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости19:52
RT на русском

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 13:51

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ
Интерфаксвчера в 16:57
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
RT на русском02:35

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
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Эрдоган собрался вслед за Святой Софией сделать мечетью монастырь Хора

Правительственное издание Турции сообщило информацию, согласно которой власти страны намереваются превратить в мечеть ромейский (византийский) православный монастырь VI века Хора в Стамбуле.
ANNA-Newsвчера в 14:17
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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В Южной Корее могут быть введены более жесткие карантинные меры

Республика Южная Корея может ввести более строгие меры социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Чон Се Гюн 22 августа на встрече с членами правительства в Сеуле.
ИА Красная Весна02:52

ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ», — рассказали в пресс-службе ФСБ.
Evo-rus.com04:51
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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