В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Смотрите также
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
В Москве задержаны еще четыре пикетчика в поддержку Навального
СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле
Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске
В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
Эрдоган собрался вслед за Святой Софией сделать мечетью монастырь Хора
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
В Кремле объяснили отказ от транспортировки Навального решением врачей
В омской больнице заявили, что поставили диагноз Алексею Навальному
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму РФ
Пилот ВВС США проиграл в воздушном бою искусственному интеллекту
ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
.
Подробнее о событии