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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
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