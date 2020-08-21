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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
.
Известиявчера в 14:07
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Газета.Ru

В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ru02:54
Московский Комсомолец

Глава ВОЗ мрачно предсказал: пандемия коронавируса продлится еще два года

Московский Комсомолец02:11
Ёлдаш

В ВОЗ назвали примерные сроки завершения пандемии COVID-19

Ёлдашвчера в 15:14
РИА Новости

В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости19:52
Коммерсантъ

Глава ВОЗ надеется, что пандемию COVID-19 удастся победить за два года

Коммерсантъвчера в 14:50
RT на русском

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 13:51
ТАСС

ВОЗ: создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии коронавируса

ТАССвчера в 11:45

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
RT на русском02:35

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Газета.Ru00:55
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Pravda.Ruвчера в 13:21
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На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз

В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).
РИА Новости19:49