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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
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Известиявчера в 14:07
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RT на русском

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

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В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии COVID-19

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Московский Комсомолец

ВОЗ: стало известно, когда завершится пандемия

Московский Комсомолецвчера в 15:41
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Глава ВОЗ оценил возможность завершения пандемии после создания вакцины

РБКвчера в 15:18
Царьград

Технологии есть, но…: Глава ВОЗ назвал сроки окончания пандемии коронавируса

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Газета.Ruвчера в 13:42
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ВОЗ: создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии коронавируса

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