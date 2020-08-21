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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
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Известиявчера в 14:07
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Комсомольская правда

ВОЗ оценила, сможет ли создание вакцины остановить пандемию коронавируса

Комсомольская правдавчера в 12:35
Московский Комсомолец

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Московский Комсомолецвчера в 15:41
РБК

Глава ВОЗ оценил возможность завершения пандемии после создания вакцины

РБКвчера в 15:18
Lenta.ru

ВОЗ отвела коронавирусу два года

Lenta.ruвчера в 13:09
Газета.Ru

Глава ВОЗ надеется увидеть конец пандемии COVID-19 менее чем через два года

Газета.Ruвчера в 13:42
РИА Новости

В ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии коронавируса

РИА Новости19:52
ТАСС

ВОЗ: создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии коронавируса

ТАССвчера в 11:45

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
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Газета.Ru19:46

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Piter.tvвчера в 04:47

В Белоруссии заблокирован доступ к сайту ИА REGNUM

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