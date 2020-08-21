В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
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