Коронавирус
RT на русскомВ ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
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ВОЗ назвала спекуляциями заявления США об искусственно созданном COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 14:45
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
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Жители Чечни опасаются преследований за видеосъемку задержаний Слова Кадырова - предупреждение для тех, кто пытается снимать на видео задержания людей, указывая на нарушения со стороны силовиков, а также руководство к действию для самих силовиков, считают жители Чечни.
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Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку Подростка обвинили в неуважении к национальной символике государства.
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Газета.Ru вчера в 14:56
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РИА Новости 06:18
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Специалисты объясняют это тем, что зарплаты данных категорий потенциальных заемщиков на период самоизоляции с высокой вероятностью сохранились и останутся примерно на докризисном уровне после пандемии коронавируса.
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РИА Новости вчера в 18:02
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Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
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Политика
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Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Политик Алексей Навальный прокомментировал недавние слова телеведущего Владимира Соловьева.
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Lisa.ru вчера в 05:01
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В NASA сочли проект SpaceX по доставке людей на Луну рискованным
NASA определила компании, которым может быть доверено создание лунного посадочного модуля для высадки американских космонавтов на Луну в рамках программы Artemis.
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Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов
Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов, сообщается на официальном сайте уральского клуба.
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Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
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