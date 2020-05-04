Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.

В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса

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