Коронавирус

РБКРБКВ ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью «РИА Новости».
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