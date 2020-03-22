Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью «РИА Новости».

В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

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