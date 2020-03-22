Коронавирус
РБКВ ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Футбол
Александр Уваров: «Поначалу не думал, что может дойти до приостановки чемпионата Израиля»
Экс-голкипер сборной СССР, «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» Александр Уваров в интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела в Израиле во время карантина из-за коронавируса.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Политика
Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
Хоккей
«Мы не смогли заменить, как говорили в прошлом году, «никакущих Макса Тальбо и Давида Деарне» - Сушинский о
Общество
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Футбол
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Санса
Мадридский "Реал" выразил соболезнования семье и друзьям экс-президента клуба Лоренсо Санса, сообщается на сайте футбольного клуба.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека
"Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.
Происшествия
Два человека погибли под лавиной на Камчатке
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Здоровье
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Футбол
Попович: в России коронавируса не боюсь, а вот в Европе происходит что-то страшное
Бывший полузащитник «Оренбурга» Денис Попович, перешедший в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» в качестве свободного агента, рассказал о своём дебюте за самарский клуб, а также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Технологии
На Kickstarter собирают деньги на кассетный плеер c Bluetooth 5.0
На краудфандинговой площадке Kickstarter собирают деньги на новый ностальгический проект — кассетный аудиоплеер с функцией записи, Bluetooth 5.0 и аккумулятором.
Энергетика
Нефть WTI просела до $25 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
Общество
За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Технологии
Китайцы решили разработать собственную электронику для 5G
Уточняется, что новую тенденцию по большей части можно будет наблюдать в сфере электроники для базовых станций сетей 5G и серверов.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Политика
Трамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса
Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Биатлон
Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.