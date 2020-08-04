Коронавирус
AnewsВ ВОЗ ответили на разработку в России вакцины от коронавируса
Ранее стало известно, что первая российская вакцина от коронавируса должна быть зарегистрирована в течение 10 дней. К концу года планируется производить 10 млн доз препарата в месяц.
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Происшествия
Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных
RT на русском 17:55
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
Взрыв в Бейруте унес жизни 73 человек
RuNews24.ru 18:15
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Происшествия
Названа версия взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 4 августа 2020, 19:57 — REGNUM Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
REGNUM 12:57
Общество
В США четыре человека стали жертвами тропического шторма «Исаиас»
Российская газета 18:15
Происшествия
Дочь исчезнувшего на Лазовой Игоря Мартьянова ищет свидетелей
До сих пор не установлены и не опрошены возможные свидетели его исчезновения.
Сахалин.Инфо 20:28
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Общество
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
Коммерсантъ вчера в 18:13
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Шоу-бизнес
Киркоров столкнулся с Малаховым на отдыхе в Греции
Журналисты засняли телеведущего Андрея Малахова в Греции, где он отдыхает в гордом одиночестве. В этом же отеле живёт певец Филипп Киркоров.
News.ru 09:29
Политика
Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Здоровье
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
Общество
Жаркая погода до +30 градусов ожидается в Алтайском крае 2 августа
В Алтайский край возвращается тепло после дождливой и холодной погоды.
Толк 01 августа в 21:01
Кино
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
РИА Новости вчера в 14:34
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Пятый канал 02 августа в 22:34
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Происшествия
В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек
В Дагестане девять человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ЗИЛ-131 в районе села Бежта.
Российская газета 15:06
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05