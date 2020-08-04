Коронавирус

AnewsAnewsВ ВОЗ ответили на разработку в России вакцины от коронавируса

Ранее стало известно, что первая российская вакцина от коронавируса должна быть зарегистрирована в течение 10 дней. К концу года планируется производить 10 млн доз препарата в месяц.
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В ВОЗ заявили об отсутствии официальных сведений по российской вакцине от коронавируса

ТАСС10:21

Власти утверждают, что в России выявлен минимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом с конца апреля

Эхо Москвы06:34

В ВОЗ со скепсисом прокомментировали новость о скором выпуске российской вакцины от коронавируса

Фонтанка.Ру09:47

ВОЗ не получала от России официальных сведений по вакцине от COVID-19

REGNUM10:44

Россию предостерегли от преждевременного использования вакцины

URA.Ru09:27

В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса

Lenta.ru09:56

В Перу заявили о планах получить доступ к вакцине от COVID-19

Известиявчера в 13:55
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Происшествия

Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных

RT на русском 17:55
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
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Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Общество

Взрыв в Бейруте унес жизни 73 человек

RuNews24.ru 18:15
Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
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Происшествия

Названа версия взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 4 августа 2020, 19:57 — REGNUM Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
REGNUM 12:57
Общество

В США четыре человека стали жертвами тропического шторма «Исаиас»

Российская газета 18:15
Происшествия

Дочь исчезнувшего на Лазовой Игоря Мартьянова ищет свидетелей

До сих пор не установлены и не опрошены возможные свидетели его исчезновения.
Сахалин.Инфо 20:28
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
2,1K
Происшествия

СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
548
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
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Общество

МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей

МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
Коммерсантъ вчера в 18:13
Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
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Шоу-бизнес

Киркоров столкнулся с Малаховым на отдыхе в Греции

Журналисты засняли телеведущего Андрея Малахова в Греции, где он отдыхает в гордом одиночестве. В этом же отеле живёт певец Филипп Киркоров.
News.ru 09:29
Политика

Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу

Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Здоровье

Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений

Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
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Общество

Жаркая погода до +30 градусов ожидается в Алтайском крае 2 августа

В Алтайский край возвращается тепло после дождливой и холодной погоды.
Толк 01 августа в 21:01
Кино

Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»

РИА Новости вчера в 14:34
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Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
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Армия и оружие

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Пятый канал 02 августа в 22:34
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
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Происшествия

В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек

В Дагестане девять человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ЗИЛ-131 в районе села Бежта.
Российская газета 15:06
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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