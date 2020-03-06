Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы. Однако рассчитывать на такой благополучный сценарий не стоит.
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с чего всё началось

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Интерфаксвчера в 11:38

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ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету

REGNUM00:33

В ВОЗ заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространение к лету

ТАССвчера в 22:00

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

РИА Новостивчера в 19:48

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

РБКвчера в 14:07

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету

Эхо Москвывчера в 12:30

ВОЗ: Надеяться, что коронавирус исчезнет к лету, не надо

Фонтанка.Рувчера в 11:52

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Интерфаксвчера в 11:38
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

Специалисты подчеркивают, что у людей с диабетом потребление яиц может привести к возникновению проблем с сердцем.
Пятый канал 01:22
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 05 марта в 07:31
Космос

«Вояджер-2» возобновил работу и снова передает научные данные

Вечерний курьер 04 марта в 16:59
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Общество

Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы

Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.
РИА Новости 04 марта в 17:42
Футбол

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры

В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия

В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера

В Швеции задержали мужчину и женщину из России по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщила прокуратура.
Коммерсантъ вчера в 19:56
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
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Футбол

Боруссия Мёнхенгладбах – Боруссия Дортмунд: хозяева не проиграют

Ставлю на то, что в юбилейном (сотом) противостоянии двух "Боруссий", Мёнхенгладбах не проиграет Дортмунду.
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Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
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Путешествия

В Турции снижают цены для туристов

Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Про.Тонкости вчера в 05:49
Общество

Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ведомости вчера в 07:38
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Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем

Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

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Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

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Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу

Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
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Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян. Почти 58% россиян пропускают оплату из-за финансовых трудностей.
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Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.
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Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
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МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве

Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.
Телеканал 360° вчера в 09:51
Армия и оружие

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

Военное дело вчера в 14:01
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
BFM.ru 01:22
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Коронавирус обнаружен у 21 человека на круизном лайнере Grand Princess

Госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess, находящегося у берега около Сан-Франциско на карантине из-за эпидемии коронавируса COVID-19, находятся четверо россиян.
Газета.Ru 03:26
Технологии

Microsoft показал новое меню «Пуск» в Windows 10

RuNews24.ru 04 марта в 19:50
Политика

Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Росбалт вчера в 15:26
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
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