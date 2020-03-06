Коронавирус

РБКРБКВ ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.
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с чего всё началось

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Интерфаксвчера в 11:38

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ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету

REGNUM00:33

В ВОЗ заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространение к лету

ТАССвчера в 22:00

ВОЗ: Надеяться, что коронавирус исчезнет к лету, не надо

Фонтанка.Рувчера в 11:52

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

РБКвчера в 14:07

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету

Эхо Москвывчера в 12:30

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

РИА Новостивчера в 19:48

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Интерфаксвчера в 11:38
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Комментарии

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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
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Политика

В ДНР украинский язык лишен статуса государственного

Ранее Конституция республики предусматривала два государственных языка - украинский и русский.
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Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть

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Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщает о завершении шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
iReactor 05 марта в 12:22
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
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Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
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Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
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Роналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
BFM.ru 01:22
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Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
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В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru вчера в 07:23
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
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Из Steam убрали системные требования для Doom Eternal

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Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

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