Коронавирус

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Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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с чего всё началось

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Интерфакс11:38

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В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

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ВОЗ посоветовала не надеяться на лето

Вести.Ru11:55

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету

Эхо Москвы12:30

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Интерфакс11:38
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