Коронавирус
РБКВ ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.
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