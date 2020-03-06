Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

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Энергетика Цена на Brent упала ниже $48 за баррель Падение цен на майские нефтяные фьючерсы продолжили сегодня падение на лондонской бирже ICE – на данный момент трейдеры продают их кризисном уровне июля 2017 года.

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