Коронавирус

РБКРБКВ ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.
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В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

РБК14:07

ВОЗ: коронавирус не исчезнет летом — это «ложная надежда»

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В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Интерфакс11:38

В ВОЗ призвали не надеяться на скорое исчезновение коронавируса

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ВОЗ посоветовала не надеяться на лето

Вести.Ru11:55

ВОЗ: Надеяться, что коронавирус исчезнет к лету, не надо

Фонтанка.Ру11:52

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету

Эхо Москвы12:30
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