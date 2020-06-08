Коронавирус
ТК ЗвездаВ ВОЗ посоветовали россиянам продолжать носить маски
Россиянам стоит продолжать ходить в защитных масках в местах скопления людей. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в связи с частичным снятием ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
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с чего всё началось
Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.ТАССвчера в 15:36
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ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа зараженных коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 15:21
ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах
Комсомольская правдавчера в 15:25
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
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Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
Газета.Ru вчера в 16:53
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Суд арестовал 100% «Деловых линий»
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Ведомости вчера в 11:36
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
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РБК вчера в 12:22
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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ТАСС вчера в 12:45
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МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Общество
Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои
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Московский Комсомолец 02:03
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Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
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Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
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Российские банки снижают ставки по ипотеке
Российские банки начали снижать ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
URA.Ru вчера в 22:23
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Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
Политика
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
Политика
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Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Внучка советского актёра рассказала о переменах в жизни. Александра, внучка Олега Стриженова, сыграла свадьбу.
7Дней.ру 02:00
Общество
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Уткин назвал Акинфеева первым вратарем российского футбола после Яшина
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Газета.Ru вчера в 16:22
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Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
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Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
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Суд над делом MH17 приобщил к материалам интервью Гиркина-Стрелкова Гордону
Председатель суда Хендрик Стинхейс в ходе заседания сообщил о приобщении к делу о крушении Boeing сведений, полученный из интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.
ИА Новороссия 01:31
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
«Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:11