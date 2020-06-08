Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ ВОЗ посоветовали россиянам продолжать носить маски

Россиянам стоит продолжать ходить в защитных масках в местах скопления людей. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в связи с частичным снятием ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
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с чего всё началось

ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения коронавирусом

Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАССвчера в 15:36

Подробнее о событии

ВОЗ рекомендует носить маски и после ослабления ограничений в России

RT на русскомвчера в 16:10

ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим

Известиявчера в 16:07

ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа зараженных коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 15:21

ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах

Комсомольская правдавчера в 15:25

ВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски

News.ruвчера в 15:22

ВОЗ советует россиянам продолжать носить маски

Газета.Ruвчера в 15:21

ВОЗ рекомендовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений

Эхо Москвывчера в 15:30
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
1,1K
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,4K
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
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Общество

МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон

По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Общество

Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои

Пользователи Google и YouTube в нескольких странах был зафиксирован сбой в работе сервисов, согласно данным на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Московский Комсомолец 02:03
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,8K
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
1K
Экономика

Российские банки снижают ставки по ипотеке

Российские банки начали снижать ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
URA.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео из бани

Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
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Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
3,3K
Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
32
Шоу-бизнес

Александра Стриженова решилась на пластику и вышла замуж

Внучка советского актёра рассказала о переменах в жизни. Александра, внучка Олега Стриженова, сыграла свадьбу.
7Дней.ру 02:00
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,5K
Футбол

Уткин назвал Акинфеева первым вратарем российского футбола после Яшина

Цвета национальной команды России вратарь защищал с 2004 по 2018 год.
Vprognoze.ru вчера в 11:22
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Общество

В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Газета.Ru вчера в 16:22
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Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости 07 июня в 22:44
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК вчера в 14:26
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Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
63
Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
53
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Политика

Суд над делом MH17 приобщил к материалам интервью Гиркина-Стрелкова Гордону

Председатель суда Хендрик Стинхейс в ходе заседания сообщил о приобщении к делу о крушении Boeing сведений, полученный из интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.
ИА Новороссия 01:31
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

«Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:11
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