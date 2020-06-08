с чего всё началось

Россиянам стоит продолжать ходить в защитных масках в местах скопления людей. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в связи с частичным снятием ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Авто Иммунитет на кризис: в России растут продажи китайских машин, пока остальные терпят потери Вероятнее всего, дело в эффекте низкой базы, потому что Haval не является топовой маркой в России, но в последние годы активно наращивал аудиторию: похоже, инерции хватило, чтобы противостоять кризису.

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