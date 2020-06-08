Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ ВОЗ посоветовали россиянам продолжать носить маски

Россиянам стоит продолжать ходить в защитных масках в местах скопления людей. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в связи с частичным снятием ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
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с чего всё началось

ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения коронавирусом

Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАССвчера в 15:36

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ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах

Комсомольская правдавчера в 15:25

ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим

Известиявчера в 16:07

ВОЗ рекомендовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений

Эхо Москвывчера в 15:30

ВОЗ рекомендует носить маски и после ослабления ограничений в России

RT на русскомвчера в 16:10

ВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски

News.ruвчера в 15:22

ВОЗ советует россиянам продолжать носить маски

Газета.Ruвчера в 15:21

ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа зараженных коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 15:21
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Общество

В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
Комсомольская правда вчера в 17:28
2,5K
Авто

Иммунитет на кризис: в России растут продажи китайских машин, пока остальные терпят потери

Вероятнее всего, дело в эффекте низкой базы, потому что Haval не является топовой маркой в России, но в последние годы активно наращивал аудиторию: похоже, инерции хватило, чтобы противостоять кризису.
74.ru вчера в 02:21
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
1,3K
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Здоровье

Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей

В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
1,2K
Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,7K
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Путешествия

Отдых в России может подорожать почти на треть

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская рассказала об ухудшении здоровья Джигарханяна

Экономика сегодня вчера в 23:00
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Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
2K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
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Наука

Движение молекул сняли на видео с частотой 1600 кадров в секунду

iReactor 06 июня в 14:06
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Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
3,4K
Политика

Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ

Депутата столичного парламента Елену Шувалову исключили из КПРФ, но она может оспорить данное решение, сообщает РИА Новости.
РИАМО 07 июня в 13:19
1,2K
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
1,9K
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
120
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
933
Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru вчера в 15:41
74
Происшествия

Задержан владелец напавшей на мальчика собаки в Ленобласти

В Ленинградской области задержали владельца агрессивной собаки, напавшей на 7-летнего мальчика.
РЕН ТВ 00:57
1
Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров отметил, что специалист осознанно оставляет без внимания слухи о возможном переходе в "Спартак".
ProstoProSport 00:25
Общество

В Туле ограничили посещение «Искры»

С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории.
Первый Тульский вчера в 15:41
4
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 12:50
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Здоровье

Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое

Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты вчера в 21:13
4
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