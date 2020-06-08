с чего всё началось

Россиянам стоит продолжать ходить в защитных масках в местах скопления людей. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в связи с частичным снятием ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Политика Генпрокурор США сообщил о расследовании против «Антифа» В США ведется расследование против связанных с движением «Антифа» участников протестов, сообщил генпрокурор страны Уильям Барр.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 118

Гаджеты Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство. 1

Общество Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей. 1,4K

Политика Депутат предложил отменить испытательный срок при приеме на работу Отменить испытательный срок при приеме на работу в России предложил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Экономика В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в июне Годовая инфляция, как отмечали в регуляторе, останется на уровне 3–3,1%. При этом накануне в ЦБ заявили, что российская экономика в результате пандемии коронавируса и волнений на нефтяном рынке столкнулась с беспрецедентным шоком.

Экономика Отдых в России может подорожать на 30% Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. 17

Общество В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. 95

Общество Собянин объяснил основную задачу самоизоляции Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости. 12

Общество Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 80

Здоровье Как ульяновская медицина справляется с потоком ковидных больных За сутки в ульяновских лабораториях успевают проверить около 2,5 тысяч проб. В Ульяновской области обследовали всего около 70 тысяч жителей.

Армия и оружие «Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны. 1

Общество Глава Общественной палаты Москвы объявил об отмене пропусков «Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — заявил Ремчуков в ходе дистанционного заседания Общественной палаты столицы.

Политика Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24". 217