Накануне во время пресс-конференции в Женеве директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» относительно невысокое число смертей от COVID-19 в России и допустил возможность пересмотра официальной статистики.

с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".

В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России

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