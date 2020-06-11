Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
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с чего всё началось
Накануне во время пресс-конференции в Женеве директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» относительно невысокое число смертей от COVID-19 в России и допустил возможность пересмотра официальной статистики.BFM.ru13:00
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