Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters
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Remedium.ru09:44

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ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг распространения коронавируса

Lenta.ru09:46

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

РИА Новости10:34

Центр пандемии смещается из Европы в США

Вести.Ru08:45

В ВОЗ не исключают, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса

ТАСС12:41

США станут эпицентром пандемии коронавируса – ВОЗ

Труд11:35

США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса

Комсомольская правда10:34

ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг пандемии COVID-19

News.ru10:31
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Происшествия

Число «заминированных» в РФ самолетов выросло до пяти

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета, выполняющего рейс Казань - Москва, он стал пятым "заминированным" за день, четыре самолета уже приземлились.
ТАСС 09:18
Музыка

Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь вчера в 23:03
Здоровье

Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости 10:21
Общество

ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Газета.Ru 10:06
Спорт

МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год

RT на русском 09:11
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости 12:02
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии

Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 06:57
Технологии

Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Cyber.sports.ru 11:45
Культура

Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

The Art Newspaper Russia вчера в 08:07
Политика

Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

ТАСС вчера в 04:41
Кино

Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте

Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Adindex.ru 09:28
Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:22
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Авто

Представленная в России марка Datsun уходит из Индонезии и Индии

Накануне стало известно о том, что «народная» марка Datsun покидает Индонезию: был остановлен конвейер завода в Пурвакарте.
CarsWeek.ru 07:34
Шоу-бизнес

Сергею Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»

Актуальные Новости 09:18
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лекарствах, которые необходимо иметь в домашней аптечке на время пандемии, в том числе и китайского коронавируса.
Lenta.ru 12:21
Армия и оружие

Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400

Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
BaltNews.lt 22 марта в 15:00
Шоу-бизнес

Волочкова исполнила песню для хейтеров и опозорилась

Балерина на импровизированной сцене у себя дома спела песню Аллы Пугачевой "Мне нравится, что вы больны не мной".
Слово и Дело 13:08
Общество

Жуковский может начать принимать россиян из стран с коронавирусом

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и госкорпорации «Ростех» изучить готовность аэропорта Жуковский к приёму людей, прилетающих из стран с большим числом заражений COVID-19.
News.ru 12:06
Политика

Евросоюз начнет переговоры о вступлении новых стран

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгели сообщил в Twitter, что страны ЕС достигли политической договоренности об открытии переговоров о вступлении в союз с Албанией и Северной Македонией.
РИА Новости 09:47
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

The GEEK 06:38
Общество

Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
URA.Ru 11:21
Финансы

В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
Мой Брянск вчера в 22:54
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направились в Черное море

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Кубанские новости вчера в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
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