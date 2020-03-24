с чего всё началось

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

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