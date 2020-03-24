Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters
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Remedium.ru09:44

Подробнее о событии

В ВОЗ не исключают, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса

ТАСС12:41

США станут эпицентром пандемии коронавируса – ВОЗ

Труд11:35

ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг распространения коронавируса

Lenta.ru09:46

США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса

Комсомольская правда10:34

ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг пандемии COVID-19

News.ru10:31

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

РИА Новости10:34

Центр пандемии смещается из Европы в США

Вести.Ru08:45
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Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны

В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
RuNews24.ru вчера в 16:00
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Футбол

Мальдини рассказал, как протекает его заболевание коронавирусом

По данным, опубликованным на сайте университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 63927 человек, из которых более шести тысяч скончались.
ODDS.ru 07:24
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Вести.Ru 15:47
Шоу-бизнес

Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»

Сергей Жуков рассказал, что ему «отрезали половину тела» из-за синяка, переросшего в опухоль.
Рамблер 09:29
Футбол

Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:38
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный вчера в 22:07
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото

Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
Live24 05:51
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса

Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
BFM.ru 15:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо

На безымянном пальце правой руки отсутствовало обручальное кольцо.
Народные новости 10:17
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Музыка

Metallica порадовала фанатов на карантине записями с концертов

Группа уже поделилась записью с концерта в Ирландии, который состоялся летом 2019 года.
Gazeta.SPb 15:43
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Политика

Трамп считает коронавирус не страшнее машин

Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
BFM.ru 15:44
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Общество

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. человек

По состоянию на 20:56 мск 24 марта число зараженных новым коронавирусом составляет более 407 тыс. человек, умерли 18 227 человек.
Rambler News Service 14:06
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Авто

Toyota останавливает производство из-за низкого спроса

В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
SpeedMe 02:01
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
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