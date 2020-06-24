Коронавирус

РосбалтРосбалтВ ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом до 10 млн

На днях число зараженных коронавирусом в мире превысит 10 млн человек. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Коронавирус в России и мире. Главное на 25 июня

Телеканал 360°вчера в 23:00

ВОЗ прогнозирует, что число случаев заражения коронавирусом в мире скоро превысит 10 млн

ТАССвчера в 11:52

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом до 10 млн

Росбалтвчера в 13:41

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

РИА Новостивчера в 13:26

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

Комсомольская правдавчера в 12:05

Глава ВОЗ ожидает более 10 миллионов заразившихся коронавирусом в мире

Говорит Москвавчера в 11:57

ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе

РБКвчера в 16:05
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Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

В Хабаровском крае перевернулся самодельный плот с тремя мальчиками, одному ребенку удалось спастись, двое утонули, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:05
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Общество

Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус.
RT на русском 02:30
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Общество

Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе

Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
REGNUM 01:46
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Игры

Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»

Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Общество

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новости вчера в 23:04
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Авто

В интернете появились изображения новой Lada Granta

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит два новых компактных кроссовера семейства B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения.
RuNews24.ru вчера в 03:11
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Политика

Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу

ТАСС вчера в 17:18
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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

Владимир Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне с трибуны на Красной площади.
Вести Татарстан вчера в 06:38
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Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Происшествия

В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё четыре человека

Екатеринбург, 24 июня 2020, 13:54 — REGNUM В Свердловской области ещё четыре пациента скончались от COVID-19.
REGNUM вчера в 06:54
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Здоровье

Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 23 июня в 02:29
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Общество

Жители поселка в Алтайском крае перекрыли дорогу из-за проблем с водой

Жители поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает издание «Алтапресс».
Дождь 02:48
112
Общество

Стало известно, когда Россия откроет международное авиасообщение

Вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что международное авиасообщение в нашей стране откроется сразу же, как только будет позволять специфика обстановки.
Live24 вчера в 03:38
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,1K
Общество

В Саратовской области выявили 110 новых носителей коронавируса

Саратов, 25 июня 2020, 09:01 — REGNUM В Саратовской области 25 июня еще у 110 человек выявили коронавирус.
REGNUM 02:01
1,1K
Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК 23 июня в 16:37
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 23 июня в 14:53
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В 31-ом туре АПЛ в матче между "Ливерпулем" и "Кристал Пэласом", который проходил на стадионе "Энфилд", победу одержала команда Юргена Клоппа со счётом 4:0.
CT news 00:07
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,2K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
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