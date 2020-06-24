На днях число зараженных коронавирусом в мире превысит 10 млн человек. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом до 10 млн

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