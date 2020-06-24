Коронавирус
РосбалтВ ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом до 10 млн
На днях число зараженных коронавирусом в мире превысит 10 млн человек. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту
В Хабаровском крае перевернулся самодельный плот с тремя мальчиками, одному ребенку удалось спастись, двое утонули, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:05
Общество
Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус.
RT на русском 02:30
Общество
Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе
Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
REGNUM 01:46
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Общество
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
РИА Новости вчера в 23:04
Авто
В интернете появились изображения новой Lada Granta
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит два новых компактных кроссовера семейства B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения.
RuNews24.ru вчера в 03:11
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Политика
Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы
Владимир Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне с трибуны на Красной площади.
Вести Татарстан вчера в 06:38
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия
В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё четыре человека
Екатеринбург, 24 июня 2020, 13:54 — REGNUM В Свердловской области ещё четыре пациента скончались от COVID-19.
REGNUM вчера в 06:54
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Здоровье
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 23 июня в 02:29
Общество
Жители поселка в Алтайском крае перекрыли дорогу из-за проблем с водой
Жители поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает издание «Алтапресс».
Дождь 02:48
Общество
Стало известно, когда Россия откроет международное авиасообщение
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что международное авиасообщение в нашей стране откроется сразу же, как только будет позволять специфика обстановки.
Live24 вчера в 03:38
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
В Саратовской области выявили 110 новых носителей коронавируса
Саратов, 25 июня 2020, 09:01 — REGNUM В Саратовской области 25 июня еще у 110 человек выявили коронавирус.
REGNUM 02:01
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК 23 июня в 16:37
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 23 июня в 14:53
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В 31-ом туре АПЛ в матче между "Ливерпулем" и "Кристал Пэласом", который проходил на стадионе "Энфилд", победу одержала команда Юргена Клоппа со счётом 4:0.
CT news 00:07
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30