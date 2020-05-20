Коронавирус

ТАССТАССВ ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ в России о коронавирусе: где была первая волна, может быть и вторая

Специалист рассказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности.
Вести.Ruвчера в 14:42

Подробнее о событии

В ВОЗ заявили об угрозе второй волны коронавируса в мире

REGNUM01:21

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

Известиявчера в 22:39

В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире

РИА Новостивчера в 20:01

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

ТАССвчера в 19:28

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире

РБКвчера в 17:49

ВОЗ призывает не расслабляться: вторая волна пандемии коронавируса реальна

Московский Комсомолецвчера в 17:20

Представитель ВОЗ в России о коронавирусе: где была первая волна, может быть и вторая

Вести.Ruвчера в 14:42
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
269
Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
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Политика

Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса

Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNBC.
Российская газета 03:37
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Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Газета.Ru 03:58
62
Общество

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня

Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
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Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

РБК 06:09
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
4
Общество

СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
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Кино

В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне

HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
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Общество

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
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Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко

Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко Внешность Татьяны Овсиенко вызвала вопросы у поклонников.
Экспресс газета 04:29
1
Кино

В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
2
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Авто

Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным

Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня вчера в 07:47
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Футбол

Булыкин не считает себя предателем после слов в адрес Семина

Бывший футболист сборной РФ Дмитрий Булыкин, ныне занимающий пост советника гендиректора «Локомотива», заявил, что не считает себя предателем после того, как поддержал увольнение Юрия Семина с поста наставника клуба.
ProstoProSport 05:00
Происшествия

В Татарстане подтвердили девятый случай смерти пациента с COVID-19

РИА Новости 04:29
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Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые открыто показала детей от Резо Гигинеишвили в их день рождения: «Люблю до неба»

Как говорит Ваня, "люблю до неба и там еще маааленькое отверстие и вот даже выше него".
Passion.ru 03:50
Общество

МФЦ в Подмосковье могут открыться уже в понедельник

На первом жители смогут посещать МФЦ по предварительной записи и получать ограниченный набор услуг - речь идет о семи позициях, предназначенных для юридических лиц.
Интерфакс - Россия 05:48
Космос

NASA назвало новый космический телескоп в честь «матери Хаббла»

Доктор Нэнси Грейс Роман провела в NASA 21 год, разрабатывая и запуская космические телескопы, которые изучали Солнце, глубокий космос и атмосферу Земли.
Машины и Механизмы 02:14
Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
15
Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
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Происшествия

СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка

Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru вчера в 05:53
16
Наука

Создана убивающая коронавирус супермаска

Представители команды Индианского университета, участвующие в разработке специальной ткани на протяжении последних шести лет, заметили, что способность вируса к заражению организма полностью устраняется при контакте с супермаской за одну минуту.
Lenta.ru вчера в 04:51
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Общество

Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник

В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
5,9K
Наука

Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев

Результаты показали, что владелец зуба имел ту же генетическую смесь древних северо-евразийских (ANE) и северо-восточноазиатских (NEA) предков, что и коренные американцы.
МИР 24 04:06
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Футбол

Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
1,7K
Экономика

Новый налоговый режим начнет действовать в Иркутской области с 1 июля

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начнет действовать на территории Иркутской области с 1 июля, сообщает 21 мая 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:59
9
Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
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