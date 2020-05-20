Коронавирус
ТАССВ ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось
Специалист рассказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности.Вести.Ruвчера в 14:42
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ВОЗ призывает не расслабляться: вторая волна пандемии коронавируса реальна
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