Специалист рассказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности.

с чего всё началось

Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

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