Коронавирус
ТАССВ ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Специалист рассказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности.Вести.Ruвчера в 14:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:31, Ашберн
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова высказала свою версию появления коронавируса
До Кожевниковой свое мнение о причинах пандемии высказывала Виктория Боня, которая поддержала популярную конспирологическую теорию о том, что вирус связан с 5G вышками.
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 01:59
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Здоровье
В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
В ходе торгов доллар опускался ниже 71 рубля впервые с 10 марта.
Вести.Ru 03:25
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости 19 мая в 20:16
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Lenta.ru вчера в 12:53
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 21 мая лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:32
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Общество
Коронавирус за сутки выявили у 41 человека в Воронежской области
За сутки в Воронежской области заболевание коронавирусной инфекцией выявили еще у 41 жителя.
Обозреватель Врн 02:04
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Звезда продемонстрировала своему супругу, шоумену Максиму Галкину, молодежный стиль и модельную походку.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
Спорт
Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил, что Олимпийские Игры могут не состояться и в следующем году.
Суть событий 02:51
Общество
Судей из Башкирии уличили в плагиате при написании диссертации
Среди попавших в доклад «Диссернета» судей из Башкирии – судья Верховного суда Наталья Козлова, научная работа которой получила вердикт «диссертация почти на 100% неоригинальна».
ProUfu.ru 03:06
Общество
За выплатами на детей от 3 до 7 лет за день обратились 97 семей
Сахалин.Инфо 01:58
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Российские зрители комедийного сериала "Великая" про императрицу Екатерину II остались недовольны выбором актерского состава шоу.
Piter.tv 03:22
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07