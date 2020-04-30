Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Читать в источнике
Комментировать140
с чего всё началось

Представитель ВОЗ в РФ: мир не сможет избежать второй волны коронавируса

"Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", - сказала она.
ТАСС06:39

Подробнее о событии

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

РИА Новости09:35

Представитель ВОЗ в РФ: Мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну заболевания Covid-19

Фонтанка.Ру07:29

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Известия06:38

В ВОЗ считают, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса

Комсомольская правда06:42

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

RT на русском06:40

Представитель ВОЗ в РФ: мир не сможет избежать второй волны коронавируса

ТАСС06:39

ВОЗ: мир не избежит второй волны коронавируса

Газета.Ru06:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:36, Ашберн

Представитель ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса

КП - Беларусь10:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

Evo-rus.com вчера в 13:38
120
Футбол

Феллайни одолжит €3 млн льежскому «Стандарду»

Бельгийский футболист Маруан Феллайни даст в долг €3 млн льежскому «Стандарду» для решения финансовых проблем.
RT на русском 09:24
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
580
Общество

В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок

Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
1,2K
Авто

Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня вчера в 10:37
26
Общество

График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае

По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Общество

В Башкирии вводят масочный режим

Переходи на масочный режим только с 4 мая, по словам Хабирова, обусловлен тем, что люди должны успеть закупиться масками или сшить их самостоятельно.
Эхо Москвы в Уфе 09:13
89
Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
850
Экономика

Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков

"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
Газета.Ru 05:25
106
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
311
Происшествия

Под Курском продолжаются поиски пропавшего 3-летнего малыша

Полицейские, сотрудники МЧС, следственного управления и Росгвардии, волонтеры отряда "Лиза Алерт Курск" ищут 3-летнего мальчика, который сегодня, 29 апреля, около полудня исчез в селе Большое Долженково.
Друг для друга (Курск) вчера в 15:06
10
Общество

Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах

Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество

Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
23
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
3,1K
Транспорт

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
36
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета вчера в 20:37
2K
Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
1,2K
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
40
Экономика

Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
РБК 08:18
Спорт

Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко

Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:59
Единоборства

Емельяненко сфотографировал светлые мысли в своей голове

Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал новое фото в Instagram.
Спорт-Экспресс 10:30
Здоровье

ВОЗ выявила необычную болезнь у детей в разных странах мира

Всемирная организация здравоохранения собирает данные о распространении в разных странах мира необычного заболевания, предположительно связанного с COVID-19, пишет The Guardian.
Ruposters.ru 09:14
Общество

В Краснодарском крае ввели масочный режим

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая.
РИА Новости 07:04
131
Шоу-бизнес

Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса

Российские артисты несут огромные убытки из-за коронавируса.
iReactor 08:31
1
Общество

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
17
Кино

Телеканал «Россия 1» покажет полную версию фильма «Т-34»

Вести.Ru 06:16
Политика

Путин поручил кабмину создать пакет экстренных мер поддержки экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что поручил правительству подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики.
РЕН ТВ 10:27
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
102
Экономика

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное