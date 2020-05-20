Специалист рассказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности.

с чего всё началось

Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире

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