Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе

Как пишет Telegraph, представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге подчеркнул, что вторая волна болезни может быть еще смертоноснее, поскольку может совпасть со вспышками других опасных инфекционных заболеваний. Эксперты приводят в качестве примера пандемию "испанского гриппа" 1918-1920 годов.
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с чего всё началось
В интервью Daily Telegraph
 Клюге отметил, что некоторые страны, вводившие ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией, начинают их отменять, но, по его мнению, это может быть поспешным решением, так как замедление роста числа заразившихся не означает скорый конец пандемии.
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В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе

Московский Комсомолец18:12

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