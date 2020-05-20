Коронавирус
РБКВ ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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ВОЗ призывает не расслабляться: вторая волна пандемии коронавируса реальна
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