После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире

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