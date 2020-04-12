Коронавирус
Газета.RuВ ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей. Об этом она заявила в эфире "Россия-1".
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с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" объяснила, когда медицинская маска становится опасной для человека.Life.ruвчера в 23:50
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Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия, при которых маски превращаются в опасность
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