Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей. Об этом она заявила в эфире "Россия-1".
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире
 программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" объяснила, когда медицинская маска становится опасной для человека.
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В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок

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