Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Ношение защитной маски без использования других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения COVID-19. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
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с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире
 программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" объяснила, когда медицинская маска становится опасной для человека.
Life.ruвчера в 23:50

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В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

Известия06:06

В ВОЗ объяснили, чем опасны маски

Газета.Ru01:40

В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

РБК02:11

В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок

RT на русском01:22

ВОЗ: дистанция защищает от коронавируса лучше масок

Коммерсантъ00:43

В ВОЗ рассказали, чем опасны маски

РИА Новости04:00

В ВОЗ назвали условия, при которых маски опасны для людей

URA.Ruвчера в 22:28
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн

Специалист ВОЗ: неправильное ношение масок может повысить риск заражения COVID-19

Муниципальный вестник Армавира04:32
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Здоровье

В Петушках от коронавируса умерли две женщины

В Коврове скончался мужчина 1971года рождения, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 04:53
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Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек

За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
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Общество

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
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Экономика

Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10 апреля в 08:31
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Здоровье

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Крыму

В Крыму считают, что предотвратить московский сценарий распространения коронавируса поможет соблюдение режима самоизоляции.
Аргументы и Факты - Крым 04:31
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых

В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
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Транспорт

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Наука

Доказана эффективность онлайн-обучения

Ученые выяснили, что онлайн-курсы по эффективности не уступают традиционным занятиям.
Rusargument 10 апреля в 16:58
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Общество

Голикова призвала не пугаться данных о числе заболевших коронавирусом

В среднем число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 06:04
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
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Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru вчера в 15:52
2
Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
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Шоу-бизнес

Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото

Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
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Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
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Авто

Российские автозаводы возобновили производство

Российские автоконцерны возобновили производство.
Общественное телевидение России 05:32
10
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Футбол

Нападающий «Динамо» обвинил экс-тренера команды в грубости

Немецкий форвард московского футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что бывший главный тренер команды Дмитрий Хохлов порой допускал грубости в общении с футболистами.
РБК 06:04
Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Футбол

Футболист забил мяч прямым ударом с углового в чемпионате Белоруссии

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил мяч прямым ударом с углового в матче четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу против «Минска».
Lenta.ru вчера в 14:07
Общество

В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома

Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба

Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь тысяч рублей.
Амур.инфо 01:37
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