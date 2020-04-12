Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Ношение защитной маски без использования других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения COVID-19. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" объяснила, когда медицинская маска становится опасной для человека.Life.ruвчера в 23:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Показать все источники
Специалист ВОЗ: неправильное ношение масок может повысить риск заражения COVID-19
Муниципальный вестник Армавира04:32
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Здоровье
В Петушках от коронавируса умерли две женщины
В Коврове скончался мужчина 1971года рождения, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 04:53
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек
За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10 апреля в 08:31
Здоровье
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Крыму
В Крыму считают, что предотвратить московский сценарий распространения коронавируса поможет соблюдение режима самоизоляции.
Аргументы и Факты - Крым 04:31
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Наука
Доказана эффективность онлайн-обучения
Ученые выяснили, что онлайн-курсы по эффективности не уступают традиционным занятиям.
Rusargument 10 апреля в 16:58
Общество
Голикова призвала не пугаться данных о числе заболевших коронавирусом
В среднем число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 06:04
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото
Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
Авто
Российские автозаводы возобновили производство
Российские автоконцерны возобновили производство.
Общественное телевидение России 05:32
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Футбол
Нападающий «Динамо» обвинил экс-тренера команды в грубости
Немецкий форвард московского футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что бывший главный тренер команды Дмитрий Хохлов порой допускал грубости в общении с футболистами.
РБК 06:04
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Футбол
Футболист забил мяч прямым ударом с углового в чемпионате Белоруссии
Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил мяч прямым ударом с углового в матче четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу против «Минска».
Lenta.ru вчера в 14:07
Общество
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь тысяч рублей.
Амур.инфо 01:37