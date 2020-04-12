с чего всё началось

Ношение защитной маски без использования других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения COVID-19. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

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