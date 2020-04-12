Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Ношение защитной маски без использования других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения COVID-19. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
Читать в источнике
Комментировать951
с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире
 программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" объяснила, когда медицинская маска становится опасной для человека.
Life.ruвчера в 23:50

Подробнее о событии

В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

Известия06:06

ВОЗ: дистанция защищает от коронавируса лучше масок

Коммерсантъ00:43

В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

РБК02:11

В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок

RT на русском01:22

Эксперт заявил о необходимости ношения маски в общественных местах

РИА Новости07:24

В ВОЗ объяснили, чем опасны маски

Газета.Ru01:40

В ВОЗ назвали условия, при которых маски опасны для людей

URA.Ruвчера в 22:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:47, Ашберн

Специалист ВОЗ: неправильное ношение масок может повысить риск заражения COVID-19

Муниципальный вестник Армавира04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
180
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
822
Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права

В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
17
Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
25
Общество

Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет порядка 17-18% в сутки, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития.
РИА Новости 06:08
260
Общество

Роспотребнадзор рассказал о правильном антисептике для рук

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.
Известия 07:23
1
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru 11 апреля в 11:24
994
Биатлон

В состав сборной России по биатлону будут включены 32 человека

В состав команды будут включены 32 человека.
Pravda.Ru 06:13
Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 07:30
4
Политика

Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
109
Общество

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
1K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
687
Футбол

«Зенит» собирается приобрести защитника «Ювентуса» Ругани

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Вести.Ru 07:06
Общество

Дети смогут передвигаться по Москве только с родителями

Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве без пропуска, но в сопровождении родителей.
Российская газета 07:19
1
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
850
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
4
Армия и оружие

В Китае назвали преимущества российского истребителя Су-27СМ3

Эксперты из Китая проанализировали ключевые преимущества российского истребителя Су-27СМ3.
OAnews вчера в 09:00
Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
385
Авто

Названы главные недостатки обновленной Lada 4x4

Некоторые владельцы жалуются на то, что после сильного дождя под ковриком в салоне и в багажном отсеке остаётся сырость.
Shraibikus News 06:35
6
Авто

Появились изображения обновленного BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
4
Общество

Власти Москвы рассказали о наказании для водителей без пропуска

Водители, которые поедут по Москве без пропуска, будут оштрафованы.
Российская газета 06:56
5
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
669
Общество

Александра Васильева доставили в Коммунарку

WomanHit.ru 02:34
310
Энергетика

«Нафтогаз» назвал стоимость транзита российского газа в январе-апреле

«Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $684 млн за организацию транзита российского газа через территорию Украины в январе-апреле 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Rambler News Service 05:38
632
Происшествия

В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе

"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:11
1
Здоровье

Каждый десятый ивановец с коронавирусом находится в тяжелом состоянии

Только за выходные дни шесть человек поместили в реанимацию, четверых подключили к ИВЛ, двоих – к кислородной магистрали Официально 86 больных коронавирусной инфекцией и еще 17 положительных экспресс-тестов за сутки зарегистрировано в Ивановской области на 13 апреля.
SM News 07:06
2
Культура

В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

REGNUM 07:40
21
Общество

В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 18 человек с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 04:43
267
Общество

Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19

Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
153
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 04:42
50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное