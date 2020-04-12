Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Ношение защитной маски без использования других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения COVID-19. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
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с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" объяснила, когда медицинская маска становится опасной для человека.Life.ruвчера в 23:50
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Специалист ВОЗ: неправильное ношение масок может повысить риск заражения COVID-19
Муниципальный вестник Армавира04:32
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