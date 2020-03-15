Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор предупредил о возможной передаче COVID-19 через банкноты

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Роспотребнадзор предупреждает об опасности передачи коронавируса через наличные

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В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

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ВОЗ рекомендует мыть руки и не трогать лицо при наличных расчетах из-за риска заражения коронавирусом

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
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Назвали время появления бюджетных версий нового Kia Seltos

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Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
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Представитель Яценюка объяснила его госпитализацию в Киеве

Представитель Яценюка уверяет, что его появление в больнице было в рамках выполнения плановой процедуры.
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Lenta.ru вчера в 10:12
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Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
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Онлайн-кинотеатр Premier отменил подписку из-за коронавируса

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РИА Новости 10:20
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Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
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Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
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Обстрелы Донецкой и Луганской республик украинской армией за 2 — 8 марта

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В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
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