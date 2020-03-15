Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

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