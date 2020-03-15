Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор предупредил о возможной передаче COVID-19 через банкноты

РБК13:05

Всемирная организация здравоохранения выступает за отказ от наличных

Banknn.ru13 марта в 03:42

Роспотребнадзор предупреждает об опасности передачи коронавируса через наличные

Газета.Ru11:29

Роспотребнадзор: Коронавирус может передаваться через деньги

РЕН ТВ11:22

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

РИА Новости11:21

ВОЗ рекомендует мыть руки и не трогать лицо при наличных расчетах из-за риска заражения коронавирусом

Агентство Москва10:50

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Вести.Ru11:36
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Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
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Фадеев ответил на вопрос о романе с участницей группы SEREBRO

НТВ 05:29
Музыка

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новости 19:15
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Общество

Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин

Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
RuNews24.ru 20:39
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:30
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
ТАСС 21:07
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv 15:45
Общество

Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона

Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
РегионСамара.ру 03:41
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Происшествия

В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек

РБК 20:34
Здоровье

В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек

В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
МИР 24 13 марта в 04:01
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Общество

В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в Европе

Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Коммерсантъ 21:08
Гаджеты

О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer

В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.
Live24 06:34
Общество

Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан

"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
РИА Новости 12:19
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Общество

Торговые сети в России начали запасаться продуктами

РИА Новости 18:48
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой после нервного срыва поменяла имидж

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова кардинально поменяла имидж, удивив поклонников модной стрижкой и двойным окрашиванием.
Актуальные Новости вчера в 06:06
Общество

Россиян уведомят о размере будущей пенсии

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Lenta.ru 19:06
Экономика

Инвестиционные проекты могут остаться в 2020 году без денег

Окончательного решения нет, все зависит от того, превысит ли ликвидная часть ФНБ после сделки по покупке Сбербанка у ЦБ и продажи валюты 7% ВВП, объясняет федеральный чиновник.
Ведомости 16:17
Футбол

«Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР

Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.
РИА Новости 14:02
Футбол

Газзаев: В ЦСКА были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке

В 2005-м году ЦСКА во главе с Газзаевым завоевал Кубок УЕФА, в финале был побежден «Спортинг» (3:1). Читайте также: Виктор Гончаренко: Игра «Уфы» – следствие всего нашего чемпионата ЦСКА не смог обыграть «Уфу»
Спорт день за днем 17:55
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