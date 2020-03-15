Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19
Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
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Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном
Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Кино
«Домашний» увеличивает производство собственных сериалов
Телеканал «Домашний» внес изменения в свою контентную стратегию — отказался от закупного контента, сделав ставку на сериалах собственного производства.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов
«Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло.
Происшествия
Найденная в Хабаровском крае тигрица, которую сбила машина, умерла
Взрослую тигрицу из Хабаровского края, которая не могла сама передвигаться, как выяснилось, сбила машина, она скончалась в центре реабилитации, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Общество
Грузия закрывает границу с РФ из-за коронавируса
С 16 марта Грузия и РФ временно закрывает свою границу из-за рисков распространения коронавируса.
Здоровье
Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин
Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Наука
В янтаре нашли останки самого маленького в мире динозавра
Кирилл Клейков / Новый Калининград Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров.
Общество
Вильфанд предупредил о температурных скачках на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что юг европейской части России ждет резкий перепад температур в 15-20 градусов, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Пассажиров поезда Москва – Новый Уренгой госпитализировали на Ямале
По прибытию в Новый Уренгой поезда из Москвы, пассажиров взяли под медицинское наблюдение.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Здоровье
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Происшествия
Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска
«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
Общество
Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги
Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Нефть Brent отыграла в цене $1,2
Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
Общество
Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты
Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.
Общество