Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19

Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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