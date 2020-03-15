Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19

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