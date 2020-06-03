Коронавирус
Газета.RuВ ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Эксперты сходятся во мнении, что ее стоит ждать осенью. Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
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"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", — сказал Клюге.РИА Новости03:45
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