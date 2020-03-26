с чего всё началось

Ограничение на передвижение и самоизоляция граждан не помогут окончательно ликвидировать пандемию COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Для спасения жизней, по его мнению, недостаточно самоизоляции и ограничения на передвижение.

В ВОЗ самоизоляцию при пандемии коронавируса признали бесполезной

Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Общество Представитель ВОЗ призвала не паниковать из-за коронавируса Прогнозов относительно сроков окончания эпидемии коронавируса никто не знает, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, призвав воздержаться от паники и внимательно отнестись к мерам предосторожности.

Экономика Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.

Армия и оружие Британский флот проследил за движением российских военных кораблей Королевский военно-морской флот Великобритании проследил за движением семи российских военных кораблей после того, как британская сторона отметила их необычайно высокий уровень активности в Гибралтарском проливе и в Северном море.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.

Общество Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.

Политика Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.

Политика Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики Люди умирают от коронавируса, но гораздо больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии, отметил Трамп, подчеркнув, что США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".

Игры Half-Life: Alyx смогли запустить без VR На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Армия и оружие Минобороны проверит готовность армии к борьбе с коронавирусом В Минобороны России заявили, что с целью повышения готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, 25 марта в Вооруженных силах будет проведена проверка.