Коронавирус

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоВ ВОЗ самоизоляцию при пандемии коронавируса признали бесполезной

Ограничение на передвижение и самоизоляция граждан не помогут окончательно ликвидировать пандемию COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Для спасения жизней, по его мнению, недостаточно самоизоляции и ограничения на передвижение.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил
, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБКвчера в 18:01

Подробнее о событии

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

РБКвчера в 18:30

ВОЗ оценила эффективность самоизоляции в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:56

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

REGNUMвчера в 15:23

Глава ВОЗ: «Страны должны использовать карантин для атаки на коронавирус»

Sport24.ruвчера в 16:37

Глава ВОЗ рассказал о шести способах для победы над пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:03

Самоизоляцию при коронавирусе признали бесполезной

Московский Комсомолец02:32

Глава ВОЗ признал самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Говорит Москва00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис вчера в 09:59
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Общество

Mail.ru Group попросила РФ субсидировать доставку еды из кафе

Интернет-компания Mail.ru Group предложила государству субсидировать доставку еды из ресторанов в пропорции 50 на 50.
Интерфакс 07:10
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Общество

Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Би-порт вчера в 09:24
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Общество

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Lisa.ru вчера в 09:50
Общество

Представитель ВОЗ призвала не паниковать из-за коронавируса

Прогнозов относительно сроков окончания эпидемии коронавируса никто не знает, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, призвав воздержаться от паники и внимательно отнестись к мерам предосторожности.
РИА Новости 07:43
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Политика

Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Известия 00:35
Армия и оружие

Британский флот проследил за движением российских военных кораблей

Королевский военно-морской флот Великобритании проследил за движением семи российских военных кораблей после того, как британская сторона отметила их необычайно высокий уровень активности в Гибралтарском проливе и в Северном море.
Lenta.ru 07:47
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Армия и оружие

Американский F-16 превзошел российский МиГ-29

Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента – МиГ-29.
Утро.ru 00:53
Общество

Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС

С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
REGNUM 02:15
Спорт

Глава FIDE Дворкович: турнир претендентов будет доигран в 2020 году

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что прерванный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов обязательно будет доигран в 2020 году.
Вести.Ru 07:46
Политика

Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
REGNUM 02:59
Политика

Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики

Люди умирают от коронавируса, но гораздо больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии, отметил Трамп, подчеркнув, что США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".
Российская газета 24 марта в 23:26
Игры

Half-Life: Alyx смогли запустить без VR

На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.
ITZine.ru 01:45
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
ToDay News Ufa 24 марта в 23:42
Футбол

Тихонов: «Зенит» — команда номер один, и они к чемпионству готовы

По мнению Тихонова, петербургский «Зенит» сможет сохранить лидерство в турнирной таблице.
Нева Спорт 07:39
Армия и оружие

Минобороны проверит готовность армии к борьбе с коронавирусом

В Минобороны России заявили, что с целью повышения готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, 25 марта в Вооруженных силах будет проведена проверка.
Военное дело вчера в 07:55
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Фильм «Джентльмены» британца Гая Ричи стал самой кассовой киноработой режиссёра в России.
News.ru 05:16
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

Студентов российских вузов отправят на каникулы

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России.
Lenta.ru вчера в 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное