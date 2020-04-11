Коронавирус
АБНВ ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему
«Для сдерживания коронавируса нужен комплексный подход – физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими», — сказал О’Коннор. Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Происшествия
Члены ОНК проверят колонию в Ангарске после беспорядков
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье проведут осмотр колонии строгого режима в Ангарске для проверки причин и обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля.
ТАСС 16:55
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Общество
Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье
Около 200 российских граждан в воскресенье, 12 апреля, вылетят из Токио на родину.
РБК 23:05
Футбол
«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки
«Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.
Sports.ru 15:59
Общество
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Общество
Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru 22:59
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
До 19 апреля режим ограничений по коронавирусу продлён в ЕАО
Режим ограничений на территории региона продлён до 19 апреля включительно.
РИА Биробиджан 23:21
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
Армия и оружие
НАТО и США как разносчики пандемии COVID-19
Новостной фронт 10:56
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости вчера в 08:30
Здоровье
В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом
В Белоруссии заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 лабораторно подтвердили у 301 медицинского работника.
РБК 10:21
Политика
Оценены последствия пандемии коронавируса
Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш оценил последствия пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 22:36
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 23:19
Гаджеты
Nokia 9.3 и Nokia 7.3 могут появиться в третьем квартале 2020 года
Сообщается, что HMD Global, компания которая стоит за Android смартфонами под брендом Nokia, проведёт презентацию в третьем квартале 2020 года, чтобы представить Nokia 7.3 и Nokia 9.3.
ITZine.ru 01:00
Общество
За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом
В провинции Хубэй, где в конце декабря был обнаружен первый инфицированный COVID-19, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер, информирует ТАСС.
Российская газета 21:30
Общество
Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае
Вероятность второй волны масштабной вспышки коронавирусной инфекции в Китае из-за завоза из других стран крайне низкая, считает главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань.
РИА Новости 23:00
Здоровье
Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса
Специалисты Минздрава России причисляют соль к одному из средств, способных помочь при профилактике коронавируса.
МедиаПоток 09 апреля в 10:22
Происшествия
Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45