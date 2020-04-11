«Для сдерживания коронавируса нужен комплексный подход – физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими», — сказал О’Коннор. Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.

В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 3K

Происшествия Члены ОНК проверят колонию в Ангарске после беспорядков Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье проведут осмотр колонии строгого режима в Ангарске для проверки причин и обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля.

Футбол «Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки «Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.

Общество Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. 212

Здоровье Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram. 1,2K

Общество Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 11

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 164

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,7K

Общество Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1». 130

Политика Оценены последствия пандемии коронавируса Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш оценил последствия пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Происшествия В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Гаджеты Nokia 9.3 и Nokia 7.3 могут появиться в третьем квартале 2020 года Сообщается, что HMD Global, компания которая стоит за Android смартфонами под брендом Nokia, проведёт презентацию в третьем квартале 2020 года, чтобы представить Nokia 7.3 и Nokia 9.3.

Общество За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом В провинции Хубэй, где в конце декабря был обнаружен первый инфицированный COVID-19, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер, информирует ТАСС. 12