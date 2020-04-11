Коронавирус

АБНАБНВ ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему

«Для сдерживания коронавируса нужен комплексный подход – физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими», — сказал О’Коннор. Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать198

Подробнее о событии

Чемпионат Белоруссии: Слуцкий помогает «Слуцку», лидер впервые проигрывает, ВОЗ бьет тревогу

Спорт-Экспресс14:45

В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии

RT на русском10:36

ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

ТАСС09:17

ВОЗ предупредила о «новой фазе эволюции вспышки коронавируса» в Белоруссии

Вести.Ru09:27

ВОЗ рекомендовала Белоруссии усилить меры по социальному дистанцированию

РИА Новости09:19

ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшему

Lenta.ru09:34

ВОЗ посоветовала Белоруссии готовиться к худшему сценарию с коронавирусом

Интерфакс09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:45, Ашберн

Отказаться от культурных и спортивных мероприятий и готовиться к худшему: что миссия ВОЗ посоветовала Беларуси в связи с коронавирусом

КП - Беларусь13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
3K
Происшествия

Члены ОНК проверят колонию в Ангарске после беспорядков

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье проведут осмотр колонии строгого режима в Ангарске для проверки причин и обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля.
ТАСС 16:55
Шоу-бизнес

Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
35
Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
361
Общество

Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье

Около 200 российских граждан в воскресенье, 12 апреля, вылетят из Токио на родину.
РБК 23:05
5
Футбол

«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки

«Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.
Sports.ru 15:59
Общество

Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
4,1K
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
212
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
202
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
1,2K
Общество

Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru 22:59
11
Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
348
Игры

С 14 апреля Assassin’s Creed 2 можно будет бесплатно получить в uPlay

Дни24 10:28
2
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
164
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
2,7K
Общество

До 19 апреля режим ограничений по коронавирусу продлён в ЕАО

Режим ограничений на территории региона продлён до 19 апреля включительно.
РИА Биробиджан 23:21
Общество

Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
130
Армия и оружие

НАТО и США как разносчики пандемии COVID-19

Новостной фронт 10:56
Хоккей

Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет

РБК 12:31
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости вчера в 08:30
80
Здоровье

В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом

В Белоруссии заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 лабораторно подтвердили у 301 медицинского работника.
РБК 10:21
22
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК 08:26
811
Политика

Оценены последствия пандемии коронавируса

Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш оценил последствия пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 22:36
Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 23:19
Гаджеты

Nokia 9.3 и Nokia 7.3 могут появиться в третьем квартале 2020 года

Сообщается, что HMD Global, компания которая стоит за Android смартфонами под брендом Nokia, проведёт презентацию в третьем квартале 2020 года, чтобы представить Nokia 7.3 и Nokia 9.3.
ITZine.ru 01:00
Общество

За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом

В провинции Хубэй, где в конце декабря был обнаружен первый инфицированный COVID-19, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер, информирует ТАСС.
Российская газета 21:30
12
Общество

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

Вероятность второй волны масштабной вспышки коронавирусной инфекции в Китае из-за завоза из других стран крайне низкая, считает главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань.
РИА Новости 23:00
Здоровье

Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса

Специалисты Минздрава России причисляют соль к одному из средств, способных помочь при профилактике коронавируса.
МедиаПоток 09 апреля в 10:22
489
Происшествия

Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин

Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное