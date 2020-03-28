Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга. Об этом она заявила, выступая на онлайн-форуме "Следующие 20 лет".

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

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