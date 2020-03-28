Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга. Об этом она заявила, выступая на онлайн-форуме "Следующие 20 лет".
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В России представлен препарат для лечения коронавируса
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Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
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