Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга. Об этом она заявила, выступая на онлайн-форуме "Следующие 20 лет".
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Представитель ВОЗ призвала жителей Москвы соблюдать на улице дистанцию в два метра

ТАСС07:46

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

RT на русском06:26

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

РИА Новости06:08

В ВОЗ напомнили москвичам о дистанции в два метра друг от друга

Газета.Ru06:23

ВОЗ посоветовала москвичам соблюдать дистанцию в два метра на улице

Вечерняя Москва06:22

В ВОЗ пожаловались на то, что москвичи не держат дистанцию в два метра

Комсомольская правда06:23

ВОЗ сделала замечание москвичам

Взгляд.ру06:03
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество

В России представлен препарат для лечения коронавируса

Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
BFM.ru 08:35
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Общество

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
REGNUM 07:42
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Здоровье

Москвичи скупают в аптеках противомалярийные препараты

Агентство Reuters, в свою очередь, накануне передавало, что ученые нескольких европейских стран начали клинические исследования возможных препаратов для лечения коронавируса, в том числе противомалярийных.
Эхо Москвы 08:00
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 26 марта в 12:11
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Губерниев возмутился тем, что россияне не сидят дома во время пандемии

Российский журналист Дмитрий Губерниев возмутился тем, что россияне не сидят дома во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:21
Шоу-бизнес

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Российская газета 07:52
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Вечерняя Москва 06:33
Здоровье

В Тернопольской области 21 врач заразился коронавирусом

Коронавирус подтвержден у 21 медика в Монастырском районе Тернопольской области Украины, сообщил в субботу замглавы районной госадминистрации Павел Дронь.
РИА Новости 06:45
Космос

Модели древнейшей Земли помогут вести поиск землеподобных экзопланет

Машины и Механизмы вчера в 02:00
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье

В аэропортах Кубани прибывших из-за границы жителей обследуют медики

Министр здравоохранения Евгений Филиппов лично провел беседу с прибывшими о необходимости пройти обязательные карантинные мероприятия.
Кубань 24 07:33
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Происшествия

В Ленинградской области мужчина сбежал из карантина

Один из жителей обсерватора в поселке Репино под Петербургом сбежал из-под карантина по коронавирусу, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 08:03
Общество

Живущая в Италии россиянка напугала соотечественников

Live24 26 марта в 09:23
Здоровье

Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов

Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
НТВ 07:51
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 вчера в 05:51
Религия

Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб

Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
РБК 08:29
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Финансы

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
РБК 03:11
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Армия и оружие

На видео сняли переброску Турцией своих средств ПВО в Идлиб

ГЛАС.RU 05:05
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