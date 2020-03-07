Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Политика Путин объяснил, почему поправки в Конституцию востребованы В пятницу 6 марта Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий фракций Госдумы и объяснил, почему, по его мнению, изменения в главном документе страны допустимы.

Общество Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.

Единоборства Фергюсон: Нурмагомедов никогда не дрался на улице Американский боец Тони Фергюсон на пресс-конференции, посвящённой титульному бою с Хабибом Нурмагомедовым, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, усомнился в силах предыдущих оппонентов россиянина, подчеркнув, что у того никогда не было уличных драк.

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Экономика Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.

Общество В Москве выздоровел первый больной коронавирусом Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.