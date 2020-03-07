Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету

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Ложная надежда: ВОЗ призвала не ждать исчезновения коронавируса к лету

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