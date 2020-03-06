Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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ВОЗ посоветовала не надеяться на лето

Вести.Ru11:55

ВОЗ: коронавирус не исчезнет летом — это «ложная надежда»

REGNUM13:37

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету

Эхо Москвы12:30

В ВОЗ призвали не надеяться на скорое исчезновение коронавируса

Говорит Москва11:57

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

РБК14:07

ВОЗ: Надеяться, что коронавирус исчезнет к лету, не надо

Фонтанка.Ру11:52

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Интерфакс11:38
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