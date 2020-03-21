Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.

с чего всё началось

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал употреблять полезную еду, способную помочь правильной работе иммунной системы, а также минимизировать употребление алкоголя и отказаться от курения. Также глава ВОЗ призывает убрать из рациона напитки с повышенным содержанием сахара.

В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

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