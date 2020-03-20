Коронавирус
Национальная служба новостейВ ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.
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с чего всё началось
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.РИА Новостивчера в 13:56
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Глава ВОЗ призвал отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 14:18
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