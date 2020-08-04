Коронавирус
BFM.ruВ ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
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Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
Политика
Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Происшествия
В порту Бейрута произошли два взрыва
Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Интерфакс 11:55
Общество
Министр юстиции Украины примет участие в распродаже тюрем
Мероприятие, посвященное началу большой распродажи тюрем на Украине, посетит министр юстиции страны Денис Малюська.
ПолитРоссия 11:51
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Политика
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Гаджеты
Российский производитель HYPERPC представил премиальный игровой компьютер CYBER с ценой до 350 тыс. рублей
3DNews 09:00
Политика
Пушков назвал единственную причину интереса Запада к Белоруссии
Интерес Запада к Белоруссии заключается в планах «оторвать» республику от России и добиться там смены власти.
Rambler News Service 07:11
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Общество
Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков за три года
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту России Владимиру Путину решить проблему обманутых дольщиков в регионе за три года.
Ведомости 08:06
Экономика
Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)
Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
ИноСМИ 09:21
Гаджеты
Redmi Note 8T и еще 10 смартфонов от Xiaomi не получат Android 11
Обновление до Android 11 не получит также и Xiaomi Mi Mix Alpha. Не «светит» оно и Xiaomi Mi CC9e.
Shraibikus News 10:47
Армия и оружие
Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
Политика
Путин может присоединить к России новые территории в августе
В последний месяц этого лета президент России Владимир Путин может принять очень неожиданные внешнеполитические решения.
Live24 09:11
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I тайно сбежал в Доминикану
Бывший король Испании Хуан Карлос I, который в 2014 году отрекся от престола, покинул страну.
Новая Кубань 08:57
Политика
Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности
Власти Белоруссии будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Взгляд.ру 11:43
Гаджеты
Apple может выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»
Предыдущие слухи указывали на то, что компания Apple выпустит четыре модели iPhone 12 этой осенью, то есть четыре модели, упомянутые выше.
МИТ вчера в 23:47
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году
Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
Общество
В селе под Симферополем введен режим ЧС из-за пересыхания скважины
Российская газета 10:14
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27