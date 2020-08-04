Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.

В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России

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