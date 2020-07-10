Вторая волна коронавируса может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 10 июля.

В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

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