Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили вероятность второй волны COVID-19 в России

Вторая волна коронавируса может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости03:09

Подробнее о событии

Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России

Российская газета04:19

ВОЗ оценила готовность российской системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

Взгляд.ру03:55

В ВОЗ рассказали, как можно предотвратить вторую волну COVID-19 в России

РИА Новости03:37

В ВОЗ назвали поведение россиян фактором возникновения второй волны COVID-19

Известия03:47

«Вот откуда ваши 6 тысяч зараженных в день». В ВОЗ заявили, что количество заболевших коронавирусом в России не снижается из-за несоблюдения ограничений

Фонтанка.Ру03:33

В ВОЗ заявили о приходе второй волны коронавируса «хоть завтра»

Газета.Ru03:22

В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

Lenta.ru03:49
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Здоровье

Травников оценил новый проект в сфере генетических технологий в НСО

В Новосибирской области стартовал масштабный проект в сфере генетических технологий, об это сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 04:19
Происшествия

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
2
Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
26
Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей вчера в 07:43
10
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
17
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
18
Наука

Вырабатываемый после тренировок белок улучшает когнитивные функции

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили малоизученный белок, вырабатываемый печенью после тренировки.
UfacityNews.ru 02:03
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

CT news 03:01
45
Общество

Какие ограничения сохранятся в Москве после 13 июля

В Москве с понедельника, 13 июля, отменяется обязательный масочный режим на улицах. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 10:42
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество

Путин поручил продлить доплаты медработникам

"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости вчера в 11:09
13
Здоровье

240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
623
Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
142
Здоровье

Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
RT на русском 04:42
4
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
23
Здоровье

Онколог Иван Карасев назвал симптомы опасной грыжи пищевода

Отечественный хирург-онколог Иван Карасев перечислил симптомы опасной грыжи пищевода.
Актуальные Новости 01:44
3
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета вчера в 01:32
4,2K
Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
4
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
1
Общество

В Ростовской области выявили еще 92 случая коронавируса

В Ростовской области зараженных добавилось на 92 и составило на сегодняшний день 10 533.
Вперёд (г. Батайск) 04:03
Космос

Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе

Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
Москва 24 вчера в 07:50
4
Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
43
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
2
Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
14
Авто

УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»

Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
МедиаПоток 03:43
52
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today 08 июля в 07:35
6
Общество

В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году

С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Происшествия

Ростех учел замечания Росздравнадзора по аппаратам ИВЛ «Авента-М»

«Все замечания Росздравнадзора учтены, вносятся коррективы в документацию, аппараты проходят дополнительную проверку силами завода- изготовителя», — уточнил глава ведомства.
Известия 04:36
Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
1
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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