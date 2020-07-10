Коронавирус
Lenta.ruВ ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России
Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось
Вторая волна коронавируса может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.РИА Новости03:09
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Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
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RT на русском 04:42
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
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Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
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На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
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В Ростовской области выявили еще 92 случая коронавируса
В Ростовской области зараженных добавилось на 92 и составило на сегодняшний день 10 533.
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Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
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Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
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Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
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УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»
Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
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С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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«Все замечания Росздравнадзора учтены, вносятся коррективы в документацию, аппараты проходят дополнительную проверку силами завода- изготовителя», — уточнил глава ведомства.
Известия 04:36
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
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Чемпионат вчера в 04:51
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По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41