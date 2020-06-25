В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Видео его выступления опубликовали на YouTube.

В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе

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