Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России только набирает скорость, ее пик пока не пройден. О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
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ВОЗ: пик коронавируса в России еще не пройден

Московский Комсомолец12:28

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в РФ еще не пройден

ТК Звезда12:06

В ВОЗ назвали стадию распространения коронавируса в России

Газета.Ru11:59

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

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Эксперт ВОЗ: пик эпидемии в России ещё не пройден

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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости11:34

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Комсомольская правда11:30
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Экономика

В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей

Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости 12:15
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 08:22
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform вчера в 02:33
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля

В соответствии с Указом Президента РФ и решением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, исходя из реальной обстановки, на территории региона принято решение продлить до 30 апреля 2020 года режим самоизоляции, который предполагает особый порядок передвижения людей и общественного транспорта, ограничивает работу предприятий и организаций.
ГТРК Волгоград-ТРВ 09:40
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Новые Известия 05:13
Политика

Путин назвал комфортную цену нефти для России — $42 за баррель

Российский бюджет «свёрстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», — сказал президент.
BFM.ru 12:49
Шоу-бизнес

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Экспресс газета 02:38
Общество

Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск

Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.
Кубань 24 10:29
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Ранее Владимир Путин своим указом продлил нерабочие дни в России до конца месяца.
Эхо Москвы вчера в 23:02
Игры

В GOG началась раздача Symmetry

CyberSport.ru 11:58
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Футбол

Матч чемпионата Беларуси перенесён из Витебска

Чемпионат 12:24
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Армия и оружие

Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» запросил срочной помощи

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт», на борту которого был обнаружен коронавирус, просит разрешения для экипажа судна сойти на берег.
Военное дело 01 апреля в 01:11
Политика

Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ

Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Первый Тульский 08:28
Происшествия

В Коми умерли двое пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 11:03
Общество

Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина

Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
ГТРК Самара 09:13
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Религия

Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

Вести.Ru 11:48
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО 12:33
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС 11:18
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