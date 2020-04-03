Коронавирус
Lenta.ruВ ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России только набирает скорость, ее пик пока не пройден. О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
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Экономика
В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей
Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля
В соответствии с Указом Президента РФ и решением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, исходя из реальной обстановки, на территории региона принято решение продлить до 30 апреля 2020 года режим самоизоляции, который предполагает особый порядок передвижения людей и общественного транспорта, ограничивает работу предприятий и организаций.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Политика
Путин назвал комфортную цену нефти для России — $42 за баррель
Российский бюджет «свёрстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», — сказал президент.
Шоу-бизнес
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Общество
Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск
Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Общество
Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Ранее Владимир Путин своим указом продлил нерабочие дни в России до конца месяца.
Игры
В GOG началась раздача Symmetry
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Футбол
Матч чемпионата Беларуси перенесён из Витебска
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Армия и оружие
Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» запросил срочной помощи
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт», на борту которого был обнаружен коронавирус, просит разрешения для экипажа судна сойти на берег.
Политика
Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ
Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Происшествия
В Коми умерли двое пациентов с коронавирусом
Общество
Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина
Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.