Коронавирус

REGNUMREGNUMПредставитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной

В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
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Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия, при которых маски превращаются в опасность

Национальная служба новостей00:48

В ВОЗ назвали условия, при которых маски опасны для людей

URA.Ruвчера в 22:28

В ВОЗ рассказали о вреде медицинских масок

Газета.Ru01:33

Названа опасность неправильного ношения медицинской маски

Телеканал 360°00:30

Описана опасность неправильного ношения медицинских масок

Lenta.ruвчера в 22:57

ВОЗ: дистанция защищает от коронавируса лучше масок

Коммерсантъ00:43

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

РИА Новостивчера в 21:32
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

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Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
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Здоровье

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Вести.Ru 01:20
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Томских школьников приглашают дистанционно посетить Музей космонавтики

К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.
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На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
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Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Здоровье

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
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Общество

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Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 10:10
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Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
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Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем Помимо падения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и девальвацией рубля, застройщики жилья столкнулись с дополнительной проблемой.
Коммерсантъ вчера в 18:22
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Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
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Общество

«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом

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Общество

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REGNUM 00:58
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
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Энергетика

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Общество

Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля

Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
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Здоровье

В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
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«Русь Сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
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