Коронавирус
REGNUMПредставитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
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Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия, при которых маски превращаются в опасность
Национальная служба новостей00:48
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Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
О сроках завершения пандемии с академиком РАН поспорил Онищенко
Мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса оспорил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пишет «НСН».
Live24 вчера в 02:58
Космос
Почему луч из черной дыры кажется в 20 раз быстрее света
В центре 3C 279 находится сверхмассивная черная дыра, которая примерно в миллиард раз массивнее Солнца.
Популярная механика 10 апреля в 11:55
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Энергетика
Цена нефти Brent растет на открытии торгов
Цены на нефть значительно упали в начале марта, - тогда на них повлиял разрыв предыдущей сделки ОПЕК+ и снижение спроса на фоне пандемии.
Эхо Москвы 01:30
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Здоровье
Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет
Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Космос
Томских школьников приглашают дистанционно посетить Музей космонавтики
К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.
Московский Комсомолец 10 апреля в 14:04
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков
Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ Казань вчера в 10:15
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Экономика
Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем
Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем Помимо падения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и девальвацией рубля, застройщики жилья столкнулись с дополнительной проблемой.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Общество
«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, увеличилась на 9% по сравнению с мартом, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 00:59
Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Энергетика
Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
На прошедшем заседании ОПЕК+ страну хотели обязать сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки на этот же период, но Нале не согласилась с такой квотой снижения производства для Мексики.
Российская газета 10 апреля в 03:49
Общество
Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным
В актовом зале гостиницы «Сан Марко», расположенной в Италии в городе Бергамо, собрались военные специалисты из России, оказывающие помощь итальянцам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:32
Экономика
Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет
Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо.
Московский Комсомолец Чита 00:32
Общество
Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля
Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
АСТВ вчера в 22:26
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Происшествия
«Русь Сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49