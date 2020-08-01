Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго". На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Российская газетавчера в 15:57

В ВОЗ дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 14:52

ВОЗ спрогнозировала продолжительность пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:28

В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

РИА Новостивчера в 14:01

В ВОЗ заявили, что последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий

ТАССвчера в 13:56

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Газета.Ruвчера в 13:39

В ВОЗ сообщили, что эпидемия COVID-19 продлится еще долго

Ёлдашвчера в 14:46
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
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Авто

Автомобили от General Motors могут вернуться в РФ через Узбекистан

Тарантас Ньюс вчера в 06:56
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Футбол

Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько

Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 17:14
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,6K
Кино

Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги

В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake 30 июля в 16:55
2
Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
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Экономика

Эксперты: налоговые изменения в период спада экономики могут иметь негативные последствия

Введение единого оборотного налога взамен четырех основных налогов в момент спада экономики может быть дополнительным фактором негативного воздействия на экономический климат, считают опрошенные ТАСС эксперты.
ТАСС 31 июля в 10:05
Происшествия

Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 31 июля в 17:10
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Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Здоровье

Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа вчера в 03:52
2
Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru вчера в 08:58
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
1
Политика

Кравчук предложил привлечь США к установлению мира в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:08
5
Футбол

Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт вчера в 08:13
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском вчера в 05:54
28
Музыка

Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам видеоклипа к песне Uno, которую группа должна была представлять в этом году.
Известия вчера в 23:24
33
Футбол

ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат вчера в 16:16
1
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:24
2K
Политика

Раскрыто изменение образа российского десантника

«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов.
Lenta.ru вчера в 23:41
Наука

Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

Актуальные Новости вчера в 17:01
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Общество

Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили

Известия вчера в 21:28
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Здоровье

В Хакасии заболели коронавирусом 19 человек, выздоровели 50

Прошли лечение, выздоровели и выписались за минувшие сутки 50 человек.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:49
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Политика

Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
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Единоборства

Лике победил Брауна техническим нокаутом на UFC Fight Night 173

Бразилец Висенте Луке победил американца Рэнди Брауна техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:23
Общество

Поклонская захотела приехать в Крым со спецназом

Lenta.ru вчера в 23:10
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Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
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Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
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