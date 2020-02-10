Общество
REGNUMВ ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
На сегодняшний день тенденция к заражению коронавирусом людей, не посещавших КНР, вызывает опасение. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Футбол
Обрили уже. Неймар снова сменил имидж
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте "Астрахань FM" появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Хоккей
Россия потерпела три поражения на Шведских играх
Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры
Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
Игры
Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»
Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
Экономика
Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году
Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Общество
В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ России подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами
Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Армия и оружие
США пожаловались на сближение российских спутников с американским
Вашингтон обеспокоен произошедшим недавно сближением спутников России и США, заявил глава командования американскими Космическими силами генерал Джон Реймонд.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии заявили о планах приобретать нефть у Российской Федерации по мировым ценам.
Финансы
Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка
Многие аналитики опасаются, что риски для китайского ВВП негативно отразятся на росте мировой экономики, и инвесторы продолжают держаться за активы США.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Компания Toyota определилась с датой дебюта нового оригинального внедорожника-минивэна, построенного по мотивам концептуального Toyota TJ Cruiser.