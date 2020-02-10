На сегодняшний день тенденция к заражению коронавирусом людей, не посещавших КНР, вызывает опасение. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Происшествия Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте "Астрахань FM" появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.

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Армия и оружие Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

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Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Космос Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.

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Финансы Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка Многие аналитики опасаются, что риски для китайского ВВП негативно отразятся на росте мировой экономики, и инвесторы продолжают держаться за активы США.