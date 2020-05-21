Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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