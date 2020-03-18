Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил на пресс-конференции в Женеве о начале первых испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, пишет Hindustan Times.
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Начались первые испытания вакцины против коронавируса

Московский Комсомолец13:26

Глава ВОЗ сообщил о начале тестирования вакцины против коронавируса

Комсомольская правда13:26

Начались первые испытания вакцины против COVID-19

Интерфакс13:09

Глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

RT на русском12:46

ВОЗ: Начались первые тесты вакцины против коронавирусной инфекции

Эхо Москвы12:39

ВОЗ готова предоставить экспресс-тесты на коронавирус любой стране

РИА Новости13:23

В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Известия13:25
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Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Гаджеты

Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газета 13:18
Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Псковское агентство информации вчера в 13:19
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 13:39
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы

«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:53
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
RT на русском 12:45
Политика

Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом русский «авось» недопустим

Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с новым коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим.
РИА Новости 12:37
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

РИА Новости 06:38
Культура

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Здоровье

Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы

Столичный Депздрав назвал людей, которым стоит пройти тест на коронавирус. К тому же граждан разделили на 4 условные группы.
Live24 06:40
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Телеканал RTVI 12:43
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Происшествия

На юге Москвы начались подготовительные работы для строительства Юго-Восточной хорды

Как пишет газета «Коммерсантъ», строители зашли на площадку при поддержке полицейских, которые экипированы шлемами и бронежилетами.
Эхо Москвы 11:31
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали еще 349 человек

Еще 349 человек скончались в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Российская газета 16 марта в 18:40
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

Черногория разрешила вывезти россиян на родину

Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 11:17
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
Экономика

Торги на американских биржах после открытия пришлось приостанавливать

После возобновления работы бирж индексы вновь снизились, падение составило в пределах 8%, - передает агентство РИА "Новости".
Эхо Москвы 13:31
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Общество

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
REGNUM 07:42
Наука

Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории

Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.
Популярная механика 11:20
Технологии

В Google Translate появится функция синхронного перевода

Специалисты компании Google представили функцию Continuous Translation, с помощью которой можно мгновенно осуществлять перевод устной речи.
Pravda.Ru 06:27
Энергетика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
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