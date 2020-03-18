Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил на пресс-конференции в Женеве о начале первых испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, пишет Hindustan Times.

В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

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