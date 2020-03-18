Коронавирус
ИзвестияВ ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил на пресс-конференции в Женеве о начале первых испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, пишет Hindustan Times.
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Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы
«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
Политика
Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом русский «авось» недопустим
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с новым коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Культура
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Здоровье
Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы
Столичный Депздрав назвал людей, которым стоит пройти тест на коронавирус. К тому же граждан разделили на 4 условные группы.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Происшествия
На юге Москвы начались подготовительные работы для строительства Юго-Восточной хорды
Как пишет газета «Коммерсантъ», строители зашли на площадку при поддержке полицейских, которые экипированы шлемами и бронежилетами.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали еще 349 человек
Еще 349 человек скончались в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Общество
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Экономика
Торги на американских биржах после открытия пришлось приостанавливать
После возобновления работы бирж индексы вновь снизились, падение составило в пределах 8%, - передает агентство РИА "Новости".
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
Наука
Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории
Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.
Технологии
В Google Translate появится функция синхронного перевода
Специалисты компании Google представили функцию Continuous Translation, с помощью которой можно мгновенно осуществлять перевод устной речи.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.