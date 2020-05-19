Общество
Российская газетаВ ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом
В 2017-2018 годах эксперты изучили данные почти 230 тысяч детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран мира. В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом.
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Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Культура
Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн
Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
Profibeer.ru 06:58
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Здоровье
Волгоградцам рассказали об условиях отмены режима самоизоляции
На брифинге оперштаба главный санитарный врач области Ольга Зубарева пояснила, что для перехода к смягчающему режиму нужно привести в норму три показателя: – Коэффициент распространения инфекции, который показывает цифру возможных заражений от одного инфицированного пациента.
Волга-Медиа 10:01
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Здоровье
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантина
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, 27 регионов готовы к смягчению ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:35
Общество
Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье
В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402.
EastRussia 21:12
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 02:15
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Новые автомобили 12:49
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Политика
Уголовное дело не грозит Обаме и Байдену — генпрокурор США
Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес экс-президента Обамы и экс-вице-президента Байдена прокомментировал генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр 18 мая, во время брифинга для прессы.
ИА Красная Весна 13:44
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
Наука
Против коронавируса начали испытывать полынь
"Даже если надежды на препарат на основе активного ингредиента против COVID-19 закончатся разочарованием, это будет для нас выигрышем, – говорит Зеебергер, – Хотя бы потому, что такое исследование принесет ясность".
Московский Комсомолец 09:24
Здоровье
Первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт
Инсульт может стать для молодых людей с опасной инфекцией COVID-19 «первым и последним» симптомом данного заболевания, так как при заражении человека происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови.
Evo-rus.com 07:01
Футбол
ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
Metaratings 06:30
Экономика
Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
Интерфакс 12:13
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Здоровье
45 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае наблюдается рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:26
Экономика
Правительство РФ увеличило расходы на госаппарат и снизило на образование
Траты на чиновников выросли на 24% Расходы федерального бюджета на содержание госаппарата с начала 2020 года выросли на 24%, еще на 5% увеличилось финансирование силовых ведомств.
Правда УрФО 10:07
Общество
Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений
Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК 22:00